João Almeida surgiu no Mundial de Glasgow depois do segundo lugar na Volta à Polónia, mas o ciclista da Emirates esteve sempre muito discreto na corrida. Talvez pelo azar que lhe bateu à porta ainda no quilómetro zero."Um dia para esquecer. Uma queda na partida neutralizada deixou-me bastante condicionado, mas decidi continuar a lutar para tentar terminar a corrida. Infelizmente tive de encostar", começou por dizer João Almeida, numa nota colocada nas redes sociais."Quero agradecer a toda a equipa de Portugal por todo o trabalho, que não foi recompensado e acaba por permanecer invisível. Resta recuperar o máximo possível para estarmos ao nosso nível na sexta-feira, no contrarrelógio", disse ainda.