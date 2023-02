João Almeida e a presença na Volta ao Algarve: «É importante para mim correr em Portugal»

A UAE Emirates designou esta sexta-feira João Almeida como líder da equipa para atacar a vitória na Volta ao Algarve, prova que se disputa de 15 a 19 de fevereiro.Uma corrida que o ciclista de A-dos-Francos, de 24 anos, regressa, depois de ter sido nono classificado em 2020, então como braço direito do belga Remco Evenepoel, na Deceuninck-Quick Step."É muito importante para mim correr em Portugal. Já faz alguns anos que estou longe desta corrida, por isso estou feliz por estar de volta e com uma equipa muito forte", disse João Almeida, em declarações difundidas pela assessoria da Emirates. "O apoio para mim e para toda a equipa é incrível e espero que possamos dar espetáculo nessa semana".João Almeida chega ao Algarve com três corridas disputadas em 2023, incluídas no Challenge de Maiorca, revelando que entretanto teve um problema físico."A minha condição está a melhorar, tive um pequeno problema no joelho, mas já estou a sentir-me melhor e a voltar à forma", esclareceu.