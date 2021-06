João Almeida e Nelson Oliveira confirmados nas provas de estrada em Tóquio'2020

João Almeida e Nelson Oliveira vão disputar as provas de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), confirmando Maria Martins em omnium e Raquel Queiroz em cross country olímpico (XCO).

Nelson Oliveira, da Movistar, vai tornar-se, aos 32 anos, no primeiro corredor português a estar em três edições de Jogos Olímpicos, depois de ter disputado as provas de fundo e de contrarrelógios em Londres'2012 e no Rio'2016, tendo como melhor resultado o sétimo lugar no exercício individual no Brasil.

O corredor da Deceuninck-QuickStep João Almeida, de 22 anos, vai estrear-se em Jogos, depois de ter sido sexto na edição de 2021 da Volta a Itália, que já tinha concluído no quarto posto, no ano passado.



De referir que o selecionador nacional de estrada, José Poeira, teve de reduzir a lista apenas a dois corredores, com Rui Costa a ser preterido, de forma a que João Almeida integrasse a convocatória. O ciclista da UAE Team Emirates já se tinha deslocado a Tóquio, em 2019, para ver o percurso com Nélson Oliveira, mas vai falhar as Olímpiadas, no Japão.



João Almeida e Nelson Oliveira vão alinhar nas duas provas de ciclismo de estrada, a de fundo, no primeiro dia dos Jogos Tóquio2020, em 24 de julho, e a de contrarrelógio, no dia 28.



Maria Martins e Raquel Queirós, ambas de 21 anos, também vão iniciar-se em competições olímpicas, na primeira presença lusa em ciclismo de pista, na competição de omnium, e na estreia feminina em BTT, na prova de XCO.

A competição de Raquel Queirós está marcada para 27 de julho, enquanto a prova de pista deverá encerrar a participação portuguesa em Tóquio'2020, no último dia de competições, em 8 de agosto.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para este verão devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto.