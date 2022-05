João Almeida e o adeus ao Giro: «A tristeza encheu-me o coração»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Algumas horas depois de abandonar a Volta a Itália devido à Covid, João Almeida usou as redes sociais para falar sobre o sucedido."Nem sei como começar…. esta manhã, a tristeza encheu-meu o coração", começou por escrever o ciclista da Emirates, continuando. "Talvez seja porque ainda sou jovem e porque nunca tinha vivido uma situação tão rápida na estrada, quer pelo momento quer pelas circunstâncias".João Almeida depois falou do ciclismo, a sua paixão. "Amo o que faço, é o meu foco de vida. E amo ainda mais a Volta a Itália. Tem um significado especial para mim. Mas entendo que os contratempos fazem parte do percurso e aceito isso".E remata da seguinte maneira. "Para seguir em frente, senti a necessidade de vir aqui para desabafar, não reclamar, e agradecer a todos pelo apoio incansável, principalmente neste momento".