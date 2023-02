João Almeida é sério candidato a suceder ao ausente Evenepoel na Volta ao Algarve

João Almeida (UAE Emirates) é um dos grandes candidatos a suceder ao seu 'arquirrival' Remco Evenepoel no palmarés de vencedores da Volta ao Algarve, cuja 49.ª edição contará com 20 ciclistas do top 100 mundial.



Hoje, na apresentação realizada em Portimão, a organização deu a conhecer os 174 pré-inscritos na 49.ª edição da única corrida portuguesa do circuito UCI ProSeries, ficando confirmada a ausência do campeão mundial de fundo, vencedor no ano passado e em 2020, mas também a presença de 20 corredores do top 100 mundial.





"A Volta ao Algarve é uma das corridas de maior prestígio do circuito UCI ProSeries. A lista de vencedores da corrida ao longo dos anos prestigia a Volta e a região, até porque o ciclismo tem cada vez mais dois braços. Um dos braços é o lado desportivo, que atrai as pessoas pela emoção e o espectáculo de desporto. O outro braço é a promoção do território, que o ciclismo faz por uma via atual, de promoção de estilos de vida saudáveis e de mobilidade suave. Esta conjugação faz do ciclismo um aliado do território", referiu Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo.

Além de João Almeida, a grande esperança portuguesa para a vitória na geral final da prova que decorre entre 15 e 19 de fevereiro, o elenco de 'estrelas' da 'Algarvia' inclui o australiano Jai Hindley (BORA-hansgrohe), vencedor do Giro2022, ou o britânico Geraint Thomas (INEOS), campeão do Tour2018 e terceiro classificado da última edição da prova francesa.

Entre os 'pretendentes' a suceder a Remco Evenepoel estão os INEOS Michal Kwiatkowski, duas vezes vencedor da Volta ao Algarve (2014 e 2018), Daniel Martínez, terceiro na geral final do ano passado, e Thymen Arensman, sexto na Vuelta2022, mas também o colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), vencedor no Malhão em 2022, Mark Padun (EF Education-EasyPost) ou Jay Vine (UAE Emirates), que no início da época se sagrou campeão australiano de contrarrelógio e venceu o Tour Down Under.

Nas chegadas ao sprint, a principal figura será Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), o campeão europeu de fundo, ao qual se juntarão nomes como Alexander Kristoff (UNO-X), Mike Teunissen (Jumbo-Visma) ou John Degenkolb (DSM).

Numa edição que termina com um contrarrelógio individual de 24,4 quilómetros, em Lagoa, os especialistas no exercício individual também poderão ter uma palavra a dizer na luta pela geral, nomeadamente o campeão mundial e o campeão europeu em título, Tobias Foss (Jumbo-Visma), e Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), respetivamente, mas também o vice-campeão europeu e mundial, Stefan Küng (Groupama-FDJ), e o campeão mundial de 2020 e 2021 e atual recordista mundial da Hora, Filippo Ganna (INEOS).

Outros nomes incontornáveis do pelotão mundial que estarão presentes na 'Algarvia' são o espetacular britânico Thomas Pidcock (INEOS), o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), o francês Warren Barguil (Arkéa-Samsic) ou o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates).

A 49.ª Volta ao Algarve decorre entre 15 e 19 de fevereiro, arrancando em Portimão e terminando com um contrarrelógio nas ruas de Lagoa.