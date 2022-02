João Almeida é sexto na Volta aos Emirados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O checo Mathias Vacek (Gazprom-RusVelo) venceu esta sexta-feira a sexta etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos em bicicleta, ao fazer vingar a fuga após o pelotão falhar na perseguição.



Vacek, de apenas 19 anos, conseguiu um triunfo marcante, ao cumprir os 180 quilómetros com partida e chegada junto à ExpoDubai em 3:58.10 horas, batendo ao sprint os companheiros de fuga, com o francês Paul Lapeira (AG2R-Citroën) em segundo e o russo Dmitry Strakhov, seu colega de equipa, em terceiro.

O pelotão chegou a 15 segundos e perdeu a última oportunidade para os sprinters, num dia totalmente plano, sem impacto nos primeiros lugares da geral, que continua a ser liderada pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

O vencedor das últimas duas edições da Volta a França prossegue a defesa do título conquistado nos Emirados em 2021 e, a uma etapa do fim, lidera com quatro segundos de vantagem para o italiano Filippo Ganna (INEOS), segundo, e 14 para o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe).

João Almeida (UAE Emirates) é o melhor português, no sexto posto, a 30 segundos do colega de equipa, com Rúben Guerreiro (EF Education -- Easy Post) em nono, a 42.

Os dois lusos chegaram integrados no pelotão, sem perdas de tempo, com Almeida, segundo na classificação da juventude, a vestir esta camisola, em virtude de Pogacar, líder dessa tabela, vestir a da geral.

No sábado, a última etapa liga Al Ain a Jebel Hafeet em 148 quilómetros, com cerca de 1.500 metros verticais, quase todos concentrados na ascensão final até à meta, última hipótese de 'desafiar' o líder.