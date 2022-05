Arnaud Démare vence a 13.ª etapa do Giro ao sprint e João Almeida mantém o 3.º lugar da geral

Romain Bardet abandona!

Romain Bardet, ciclista francês da DSM e um dos favoritos à vitória nesta edição do Giro, 4.º classificado na geral, acaba de abandonar a prova. Segundo a RAI, o ciclista ressentiu-se de problemas estomacais.

We are sad to confirm that @romainbardet has abandoned the #Giro. After becoming sick during yesterday’s stage, his condition worsened overnight and despite all efforts, he is no longer in a position to continue the race.



