Williams cumpriu os 154,3 quilómetros entre Fonsorbes e Goulier-Neige em 3:47.46, quatro segundos à frente do norueguês Andreas Leknessund (Uno-X Hydrogen Development Team), e sete para o francês Aurélien Paret-Peintre (Chambéry).



João Almeida chegou a 10 segundos, enquanto Hugo Nunes cortou a meta em 18.º lugar, a 1.17 minutos, com Tiago Antunes, a correr pela equipa espanhola sub-23 Aldro Team, foi 22.º a 1.51.



André Carvalho foi 34.º na etapa, com Jorge Magalhães em 39.º, Venceslau Fernandes 58.º e André Ramalho 61.º, sendo que na geral, atrás de João Almeida, está Hugo Nunes, no 16.º lugar, e Tiago Antunes, em 18.º, ainda dentro do top 20 da prova.



O selecionador nacional, José Poeira, explicou que apesar da fuga, "a corrida esteve sempre controlada", e que a equipa da camisola amarela trabalhou para controlar o pelotão, permitindo aos lusos conservar forças.



"Queremos segurar os bons lugares na geral individual e coletiva e na juventude, mas sabemos que ainda há muita corrida pela frente", acrescentou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



O ciclista português João Almeida, da seleção nacional, terminou esta sexta-feira no sexto lugar a segunda etapa da Ronde de l'Isard, ganha pelo britânico Stephen Williams (SEG Racing Academy), que já tinha vencido no primeiro dia.O resultado de João Almeida permite-lhe subir ao quinto lugar da geral, a 46 segundos do camisola amarela Williams, que venceu as duas etapas, e assumir a liderança da classificação jovem.

Autor: Lusa