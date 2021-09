João Almeida exalta "vitória de toda a equipa" na Volta ao Luxemburgo

João Almeida (Deceuninck-QuickStep), vencedor da Volta ao Luxemburgo, exaltou este sábado a "vitória de toda a equipa" que lhe permitiu também triunfar no individual, sendo o primeiro português a vencer a corrida.

"Conseguir vencer outra prova por etapas, depois da Volta à Polónia, é fantástico, mas o que tornou tudo mais memorável foi estar com toda a equipa no pódio, para recebermos o troféu de melhor equipa. É graças a eles que isto foi possível, foi uma vitória de toda a equipa", explicou, citado pela formação belga.

O luso de 23 anos exaltou "o esforço e o trabalho e compromisso incríveis" que o levaram a subir ao primeiro lugar da geral final, em que o seu companheiro italiano Mattia Cattaneo foi terceiro.

"Tivemos uma semana incrível, estivemos lá todos os dias, a lutar muito, e conseguimos vencer duas etapas [uma de João Almeida e outra de Cattaneo]. Temos de estar orgulhosos do que conseguimos", acrescentou.

Para a frente, e com a prova de fundo dos Mundiais de estrada a uma semana de distância, admite estar com "boas pernas" e espera "continuar esta forma para as últimas corridas da temporada".

Almeida, que este ano já venceu a Volta à Polónia, somou novo triunfo numa prova por etapas ao acabar com 46 segundos de vantagem para o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates), segundo, e 1.05 minutos para Cattaneo.

O português de 23 anos, campeão nacional de contrarrelógio, venceu duas etapas e a geral final na Polónia e, no Luxemburgo, venceu no primeiro dia, perdeu a camisola amarela na segunda etapa e recuperou-a no 'crono' da quarta tirada, confirmando o triunfo no último dia, em que selou também o primeiro lugar na classificação da juventude e dos pontos.