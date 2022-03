João Almeida faz balanço positivo da Catalunha: «Corremos como equipa, ganhámos uma etapa...»

Terceiro colocado no final da Volta à Catalunha, João Almeida mostrou-se globalmente satisfeito com o desfecho da prova espanhola, pese embora ter perdido a liderança na véspera e não ter, neste domingo, conseguido intrometer-se na luta final pela vitória na etapa.

"Estou muito feliz com o balanço desta semana. Corremos como equipa, ganhámos uma etapa, fomos fortes nas subidas e mostrámos a nossa força, por isso creio que podemos estar felizes com o pódio. Claro que queríamos ganhar, mas acho que podemos estar contentes no global. Na próxima semana vou fazer o Grande Prémio Miguel Indurain, antes de voltar a minha atenção para o meu objetivo do ano, a Volta a Itália", declarou o português, em declarações à UAE Emirates.