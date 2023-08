João Almeida: «Fiz o meu melhor no contrarrelógio. Claro que é um pouco frustrante...»

João Almeida mostrou-se algo frustrado por não ter sido capaz de assumir a liderança da Volta à Polónia, ainda que se assuma satisfeito pela forma como correu esta quinta-feira no contrarrelógio, onde foi segundo, a 13 segundos de Mattia Cattaneo . O português da UAE Emirates, que entra para o último dia de prova com o mesmo tempo do líder, o esloveno Matej Mohoric, até aparentou dar o triunfo final como entregue, mas a verdade é que na sexta-feira... tudo pode acontecer."Fiz o meu melhor no contrarrelógio. Claro que é um pouco frustrante perder por uma margem tão curta. Fiz tudo, mas o Mohoric foi melhor, por isso tiro-lhe o chapéu. Posso olhar para trás e perguntar-me se podia ter ganho um segundo extra aqui ou ali, mas no final não importa. Estou satisfeito o suficiente com este resultado e de certeza que ser segundo é melhor do que ser terceiro", disse o português, citado pelo site da UAE Emirates.Note-se que, apesar de ser uma etapa com um perfil maioritariamente plano, a derradeira tirada desta Volta à Polónia poderá ser decisiva por conta dos segundos de bonificação. Tanto no sprint intermédio, ao quilómetro 67.5 (3, 2 e 1 segundo), como no final, com 10, 6 e 4 para entregar.