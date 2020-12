João Almeida foi uma das revelações do ano para o 'Cycling News'

O ano de 2020 está a chegar ao final e mesmo que a temporada de ciclismo tenha sido claramente atípica, houve espaço para grandes performances, tanto de ciclistas com nome como de outros menos conhecidos. É o caso do português João Almeida, que depois do brilharete que fez no Giro'2020 integra a lista do site especializado 'Cycling News' das maiores surpresas da temporada.





Líder durante grande parte da prova italiana - apenas deixou escapar a rosa já nos derradeiros dias de competição -, o ciclista da Deceuninck–Quick-Step é destacado tanto pela forma como se começou a evidenciar na sombra de Remco Evenepoel, antes de se afirmar a solo no Giro'2020."Poucos falariam de Almeida como candidato ao Giro. Contudo, depois de ter sido segundo no contrarrelógio inicial, capturou a rosa na subida ao Etna na etapa 3 e não a largou por 14 dias. O conto de fadas por terminado pelo duo da INEOS composto por Rohan Dennis e Tao Geoghegan Hart no Stelvio, mas o jovem português de 22 anos não se rendeu. Acabou em sétimo nessa etapa, antes de ter sido quarto na tirada final de montanha, selando um quarto lugar com um forte contrarrelógio final. Na verdade foi a sua força contra o relógio no Giro - ao ser segundo, sexto e quarto nos três que se realizaram - que mostrou o seu futuro brilhante nas Grandes Voltas", analisou a publicação.Para lá de Almeida, o 'Cycling News' destacou ainda Aleksandr Vlasov (Astana), Marc Hirschi (Team Sunweb), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e Hugh Carthy (EF Pro Cycling) no pelotão masculino, enaltecendo também as ciclistas Liane Lippert (Team Sunweb), Mikayla Harvey (Équipe Paule Ka) e Lizzy Banks (Équipe Paule Ka).