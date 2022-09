João Almeida lidera Portugal nos Mundiais

Portugal vai fazer-se representar por cinco ciclistas do escalão de elites no Campeonato do Mundo, que se disputa de 18 a 25 de setembro, em Wollongong, na Austrália.Num percurso à medida de João Almeida, será o corredor da Emirates a aposta principal das cores nacionais, e a seu lado terá dois colegas de equipa, os gémeos Rui e Ivo Oliveira, bem como Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF).O nosso país podia alinhar com mais um ciclista, seis no total, e a escolha do selecionador nacional, José Poeira, recaiu em Rui Costa (Emirates). Mas ao que o nosso jornal apurou, o campeão mundial de 2013 não terá mostrado interesse em participar.João Almeida e Nelson Oliveira, além da prova de fundo, deverão ainda ser as escolhas naturais para competirem no contrarrelógio (34,2 quilómetros), marcado para o dia 18, uma semana após o final da Vuelta, onde ambos se encontram, tal como Ivo Oliveira. Já a corrida principal, a de fundo (266,9 quilómetros), tem lugar no dia 25.