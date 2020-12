João Almeida mostra novo equipamento para 2021

João Almeida partilhou esta segunda-feira nas suas redes sociais um foto onde surge com o novo equipamento com que vai atacar a temporada de 2021.





O ciclista português, que foi um dos destaques da época de 2020, graças ao quarto lugar na Volta a Itália e ao facto de ter andado 15 dias com a camisola rosa envergada, vai andar com um azul mais carregado, cor marcante no equipamento da Deceuninck-Quick Step, e onde praticamente desaparece o branco.