Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Almeida: «Não me considero favorito ao pódio da Vuelta» Estreia-se na Vuelta “longe” da forma com que se apresentou no Giro





João Almeida lidera Emirates

• Foto: Sprint Cycling Agency