João Almeida perde liderança na Catalunha mas mantém top-3 na geral

O português João Almeida perdeu esta quarta-feira a liderança da Volta à Catalunha, caíndo para o terceiro posto da geral, apenas atrás de Adam Yates (o vencedor da etapa do dia) e de Esteban Chaves. Esta quarta-feira, numa terceira tirada que marcava a primeira jornada com montanha, entre Canal Olimpic de Catalunya e Vallter 2000 (com 203,5 km), o ciclista português da Deceuninick-QuickStep bateu-se bastante bem, mas acabou por não resistir na subida final, até aos 2125 metros.





Na quinta-feira há mais uma tirada de montanha, agora com 166,5 quilómetros, entre Ripoll e Port Ainé (Pallars Sobirà), com uma contagem de primeira categoria e duas especiais, uma delas a coincidir com a meta, a 1995 metros de altitude.