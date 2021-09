João Almeida recupera camisola amarela na Volta ao Luxemburgo

João Almeida foi esta sexta-feira segundo classificado no contrarrelógio da Volta ao Luxemburgo e recuperou a liderança da prova.





O corredor da Deceuninck-QuickStep estava a quatro segundos do suíço Marc Hirschi (UAE Team Emirates), mas aproveitou o 'crono' de 25,4 quilómetros para anular a diferença e recuperar a camisola amarela que tinha conquistado no primeiro dia, mas que entregara ao ciclista helvético no segundo.João Almeida terminou o contrarrelógio a 2 segundos de Mattia Cattaneo, seu companheiro de equipa, enquanto Marc Hirschi foi 6.º, a 48 segundos do vencedor.Na geral o ciclista português tem 43 e 50 segundos de vantagem sobre Hirschi e Cattaneo, segundo e terceiro classificados, respetivamente.A 5.ª e última etapa disputa-se amanhã, entre Mersch e Luxemburgo, na extensão de 183 quilómetros.