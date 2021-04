João Almeida regressa à Liège-Bastogne-Liège: «Vivi aqui o dia mais importante da minha carreira»

A um dia do regresso à estrada na Liège-Bastogne-Liège, João Almeida é protagonista de um longo texto no blogue da Deceuninck–Quick-Step, no qual passa em revista tudo aquilo que fez até ao momento esta temporada, mas também projeta o retorno à clássica das Ardenas e olha para o Giro, a prova que será a sua grande aposta para este ano. E sobre a corrida transalina, que arranca a 8 de maio, João Almeida assume que irá a Itália com outra experiência. Não faz promessas, mas assegura que está mais bem preparado do que nunca.





"Estou bastante calmo e não me sinto assim tão nervoso. Sinto que tive bons resultados até agora, que treinei e me preparei de forma correta, por isso fiz tudo o que podia até agora e estou confiante quanto à minha forma. Só preciso de descansar, estar fresco e estarei pronto. Depois do último ano, já sei bem como é uma Grande Volta. Há um ano fui apenas a pensar que ia competir durante três semanas, mas agora sei que são três semanas intensas com a minha equipa e staff. Por vezes acordas e tens a pior sensação do mundo e noutros estás com pernas fantásticas. Mas temos de dar tudo como equipa e tratar de fazer o trabalho. Apenas temos dois contrarrelógios no Giro este ano, algo que me entusiasma, e como especialista vou tentar ganhar o máximo nesses dias. Creio que a etapa da Strade Bianche será crucial, mas acredito que a 16, com as subidas ao Passo Pordoi e Passo Giau, será a etapa rainha e o verdadeiro teste, como foi o Stelvio no ano passado. Será brutal e as pernas terão de 'falar' nesse dia", assumiu o português, que em relação a objetivos foi claro. "Gostava de dizer que tenho um grande objetivo de tentar melhorar e entrar no pódio este ano, mas nunca se sabe o que pode acontecer numa Grande Volta. Por isso, quero manter os meus pés no chão e dizer apenas que vou dia a dia e darei o meu melhor".Quanto à Liège-Bastogne-Liège, clássica prova que decorre este domingo, Almeida diz ter boas memórias daquelas estradas, onde viveu aquele que considera ter sido "o dia mais importante" da sua carreira. "Ganhei a corrida de Sub-23 em 2018 e é bom estar de volta. Na semana anterior a essa vitória estava mesmo mal e vim sem grandes expectativas. Lembro-me de dizer no dia anterior que estava a sentir-me doente e nem sabia se iria conseguir acabar. Mas acordei no dia e senti-me logo bem. Quis ajudar os meus colegas, pois nem era candidato. Depois, fui na fuga para garantir que estávamos presente e com o passar das horas as pernas ficaram melhor. Chegámos a La Redoute com alguma vantagem, fiz a minha corrida e acabei por ser o mais forte. Ataquei pouco depois e cheguei sozinho. Foi fantástico. Foi o dia mais importante da minha carreira, pois foi aí que a minha mentalidade mudou e percebi que podia ser um ciclista bem sucedido. E mesmo agora ainda gosto de provas de um dia, mesmo sentindo que tenho uma mentalidade mais de provas por etapas. Gosto do facto de ser apenas um e não termos de pensar na monha ou no contrarrelógio por uns dias. É corrida pura!".