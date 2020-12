João Almeida, Ruben Guerreiro e gémeos Oliveira 'assinam' por Jorge Mendes

A Polaris Sports, empresa ligada ao empresário Jorge Mendes, decidiu alargar a sua área de intervenção ao ciclismo, depois de o ter feito no surf e ténis, por exemplo.





A empresa anunciou esta quarta-feira uma parceria com a Corso, empresa de João Correira, empresário dos ciclistas portugueses que mais têm estado em foco em 2020. A começar por aqueles que brilharam no Giro: João Almeida (Deceuninck-Quick Step) e Ruben Guerreiro (EF Pro). Mas abrange também os gémeos Ivo e Rui Oliveira (UAE Emirates), medalhados nos Europeus de pista, bem como André Carvalho, que chega em 2021 ao pelotão do World Tour através da Cofidis."A Polaris Sports e a Corso acabam de estabelecer um acordo de parceria que visa optimizar as perspetivas comerciais dos atletas portugueses que a empresa alemã de representação de ciclistas integra como clientes, numa associação que se adivinha seja profícua e de sucesso", refere o comunicado da empresa do grupo do agente de futebol."É com entusiasmo que damos as boas vindas a estes atletas que, a partir de agora, se juntam à constelação da Polaris Sports, que gere a vertente comercial da carreira de alguns dos mais reconhecidos atletas do mundo". E cita alguns deles, com Cristiano Ronaldo à cabeça, mas também João Félix, sendo que fora da esfera do futebol há o surfista Frederico Morais, o tenista João Sousa ou a triplista Patrícia Mamona.