João Almeida sagra-se campeão nacional de contrarrelógio

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Daniela Campos (Bizkaia Durango) sagraram-se hoje campeões portugueses de contrarrelógio, no primeiro dia dos Nacionais de ciclismo de estrada, no distrito de Castelo Branco.O ciclista, convocado para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, cumpriu os 30,5 quilómetros em 36.20 minutos, com quase um minuto de vantagem em relação a todos os adversários, sendo o mais próximo Rafael Reis (Efapel), segundo, com 37.14.





No terceiro lugar ficou José Neves (W52-FC Porto), com um tempo de 37.33 minutos, e em quarto ficou outro 'olímpico', o especialista na disciplina Nelson Oliveira (Movistar), com 37.44.João Almeida, sexto na Volta a Itália deste ano, venceu o primeiro título nacional da carreira na categoria de elite, depois de vários títulos nas classes etárias jovens.Em sub-23 masculinos, o mais rápido foi Fábio Fernandes (Efapel), o único a baixar dos 40 minutos na prova (39.45), à frente de Miguel Salgueiro (LA Alumínios-LA Sport), segundo, com 40.09, e Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon), terceiro, com 40.40.Fernandes já tinha sido campeão nacional de contrarrelógio juniores em 2020 e consegue já o título no primeiro ano no novo escalão etário.Na corrida feminina, Daniela Campos estabeleceu o melhor tempo nos 19,2 quilómetros e sucede a Raquel Queirós como campeã do 'crono', com 29.25 minutos, batendo por mais de um minuto Ana Caramelo (ATPLine), que fez a distância em 30.52 e foi segunda, e Liliana Jesus (Team Farto-BTC), terceira, com 31.00.A prova feminina ficou ainda marcada pela ausência da 'olímpica' Maria Martins (Drops), que não alinhou à partida devido a problemas mecânicos.O primeiro dia coroou ainda um total de 11 campeões nacionais de paraciclismo, nas várias classes.No sábado, a competição desloca-se para Castelo Branco e arranca com a prova de fundo feminina, com as elites a cumprirem um total de 108,2 quilómetros, em cinco voltas ao circuito, pela manhã, e os sub-23 masculinos, de tarde, com 170,5 quilómetros ao todo.lusa