João Almeida segundo na 1.ª etapa da Volta a Burgos

João Almeida, da Deceuninck- Quick Step, foi esta terça-feira segundo classificado na primeira etapa da Volta a Burgos, prova que marca verdadeiramente o regresso do ciclismo à competição, ainda que outras provas já tenham sido disputadas. Mas a corrida espanhola é a primeira a contar com muitas das estrelas do pelotão mundial.





O ciclista português cortou a meta a oito segundos do austríaco Felix Grobschartner, da Bora, tendo ficado à frente, entre outros, do espanhol Alejandro Valverde (Movistar), sendo que o líder da sua equipa, o prodígio belga, Remco Evenepoel, foi décimo.