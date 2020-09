João Almeida segura pódio na Semana Internacional Coppi e Bartali

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) foi esta quarta-feira sexto classificado na segunda etapa da Semana Internacional Coppi e Bartali, em Itália, mantendo o terceiro lugar da geral individual.

A etapa de montanha, com chegada em alto, foi conquistada por um colega de equipa do português, o italiano Andrea Bagioli, que cumpriu os 166,5 quilómetros entre Riccione e Sogliano al Rubicone em 4:21.58 horas, um segundo a menos do que o equatoriano Jhonatan Narváez (INEOS), segundo, e o também italiano Nicola Conci (Trek-Segafredo), terceiro.

Almeida chegou a seis segundos do colega de equipa e manteve o terceiro lugar, seguindo a 16 segundos do novo camisola amarela, com Narváez entre eles no segundo posto, a 13.

Na quinta-feira, a terceira de quatro etapas é toda passada em Riccione e apresenta três contagens de montanha de elevada dificuldade: uma de segunda categoria, outra de primeira e ainda uma categoria especial, ao longo de 168,9 quilómetros.