João Almeida sobe a 11.º na Volta a França do Futuro

João Almeida subiu ao 11.º lugar da classificação geral individual da Volta a França do Futuro, depois de esta quinta-feira ter sido 12.º na primeira das etapas alpinas daquela prova ciclista, disputada entre Moûtiers e Méribel.A etapa, de apenas 35,4 quilómetros e bastante 'explosiva' logo de início, foi vencida pelo colombiano Ian Ramiro Sosa, em 1:10.12 horas, o mesmo tempo que foi atribuído ao norte-americano Brandon McNulty e ao esloveno Tadej Pocagar, novo camisola amarela.Nesta primeira seleção de valores, João Almeida esteve bastante bem e só cedeu 26 segundos para o vencedor.A luta pela vitória na etapa teve um momento caricato, porque, em pleno 'sprint' em montanha, o norte-americano Brandon McNulty ergueu os braços para comemorar a vitória, deixando-se ultrapassar, mesmo em cima do risco, pelo colombiano.Tiago Antunes foi o segundo elemento de Portugal, chegando na 30.ª posição, a 1.58 do vencedor. Marcelo Salvador foi 55.º, a 4.22, seguindo-se André Ramalho, 100.º a 7.53, Rui Oliveira, 109.º a 8.38, e Ivo Oliveira, 127.º a 11.47.A entrada nos Alpes confirma João Almeida como candidato ao top-10. O corredor natural das Caldas da Rainha subiu à 11.ª posição, a 57 segundos do camisola amarela. Tiago Antunes é 32.º, a 2.43, Marcelo Salvador 61.º, a 6.15, Rui Oliveira 81.º, a 9.04, André Ramalho 86.º, a 9.30, e Ivo Oliveira 116.º, a 20.58.Rui Oliveira continua em segundo na classificação da regularidade, a seis pontos do primeiro, o francês Damien Touzé. Quanto à seleção, subiu na geral coletiva, ocupando agora a 12.ª posição.A segunda etapa alpina realiza-se nesta sexta-feira. Serão 81,1 quilómetros de La Bathie até Crest-Voland Cohennoz. A meta coincide com uma montanha de segunda categoria, que surge já depois da escalada de primeira até Les Saisies.