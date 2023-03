João Almeida sobe a terceiro da geral no Tirreno-Adriático

João Almeida (UAE Emirates) subiu para terceiro (era sexto) da classificação geral do Tirreno-Adriático, após a conclusão da quarta etapa, classificada de três estrelas e sendo a primeira de três decisivas quanto ao vencedor.O ciclista português foi oitavo na quarta etapa, com o mesmo tempo do esloveno Primoz Roglic (Jumbo), que faz em Itália a sua primeira corrida do ano, estreando-se agora a vencer.João Almeida parte para a quinta etapa, de quatro estrelas, com oito segundos a mais que o novo líder, o alemão Lennard Kämna (Bora), e estando a dois de Roglic, agora segundo classificado.