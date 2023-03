João Almeida sobe a terceiro na Volta à Catalunha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Grande etapa de João Almeida na Volta à Catalunha. Depois de ter ficado para trás na subida final de 10 quilómetros, com Remco Evenepoel (Soudal) e Primoz Roglic (Jumbo) a atacarem, o ciclista português da Emirates foi recuperando terreno bem ao jeito que o caracteriza e depois de se juntar ao belga e ao esloveno, ainda tentou contra-atacar, acabando por cortar a meta em terceiro, a 12 segundos de Roglic, que voltou a superar Evenepoel (ficou a seis segundos).Com este resultado, e com os atrasos de Mikel Landa (era 4.º) e de Giulio Ciccone (era 3.º), João Almeida subiu a terceiro na geral, ele que era quinto à partida para a tirada.A duas etapas do fim da prova espanhol, o ciclista português está agora a 1.02 minutos de Roglic, que tem 10 segundos de vantagem para Evenepoel.