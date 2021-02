João Almeida sobe ao 2.º lugar da geral da Volta aos Emirados Árabes Unidos

João Almeida (Deceuninck-Quick Step) subiu esta segunda-feira ao 2.º lugar da classificação geral da Volta aos Emirados Árabes Unidos, depois de ter sido 6.º classificado no contrarrelógio individual de 13 quilómetros.





O ciclista português gastou mais 30 segundos do que o italiano Filippo Ganna (INEOS), que foi o mais rápido no contrarrelógio, em 13:56 minutos.João Almeida está agora a 5 segundos do líder da corrida, o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates).