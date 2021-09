João Almeida sobe ao sétimo lugar no ranking mundial de ciclismo de estrada

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep) subiu esta terça-feira ao sétimo lugar no ranking mundial de ciclismo de estrada, divulgado pela União Ciclista Internacional, com o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) a ascender ao primeiro posto.

Almeida, que venceu recentemente a Volta à Polónia e a Volta ao Luxemburgo, soma 2.084 pontos, tendo subido um lugar no ranking, no qual o próximo português é Rui Costa (UAE Emirates), na 166.º posição.

O bicampeão da Volta a França, com 4.628 pontos, subiu para primeiro, trocando com o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), que agora é segundo - a mesma posição que ocupou no 'crono' dos Mundiais e na prova de fundo de Tóquio'2020 -, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), tricampeão da Vuelta, no terceiro posto.

O recente bicampeão mundial, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), é quarto, o colombiano Egan Bernal (INEOS), vencedor do Giro'2021, é quinto e o holandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), melhor representante de equipas de fora do WorldTour, é sexto.