João Almeida sobe um lugar na vitória de Poel no Tirreno Adriático

Com Mathieu van der Poel (Alpecin) a mostrar de novo o seu excelente momento de forma, ao vencer a 3ª etapa, e com o seu ‘amigo’ Wout van Aert (Jumbo) a manter a liderança, João Almeida (Deceuninck) subiu um lugar na geral do Tirreno-Adriático, para 8º, estando a 20 segundos do belga. E hoje até pode galgar mais algumas posições, uma vez que a etapa tem duas contagens de categoria especial, a última na meta.





João Almeida esteve ontem muito atento, chegando integrado no principal grupo, de 47 unidades, em 18º, o mesmo acontecendo com Ivo Oliveira (UAE) em 24º. Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 58º, a 20 segundos, pouco depois de chegar Egan Bernal (Ineos), que cortou a meta 18 segundos depois dos principais favoritos. O colombiano, bem como o compatriota Nairo Quintana (Arkea) têm hoje a oportunidade de serem protagonistas na etapa.Na Corrida do Sol manda Primoz Roglic (Jumbo), a vencer a sua segunda etapa na edição deste ano e a reforçar a liderança.Rui Costa (UAE) foi 37º, com o mesmo tempo do vencedor da Vuelta de 2020, enquanto Rui Oliveira, da mesma equipa, cedeu 7.29 minutos. Na geral, Costa subiu dois lugares, para 31º (a 2.43 m), já Oliveira está em 102.Entretanto, a organização escolheu Levens para receber, amanhã, o final do Paris-Nice~, depois de ter sido obrigada a alterações no percurso devido à pandemia.