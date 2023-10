João Almeida sobre a possibilidade de fazer o Tour em 2024: «A minha ida não depende da ida dos outros»

João Almeida sabe o que quer fazer em 2024, depois de quatro anos a participar no Giro, que culminaram com o histórico pódio (3.º lugar) este ano. Na próxima época quer mudar o calendário e incluir, nas novas provas a estrear, a Volta a França, mas deseja também de estar em outras."Gostava de fazer a Volta a França, porque já corri o Giro muitas vezes e começa a ser um pouco repetitivo. Gostava também de fazer o Dauphiné ou a Volta à Suíça e outro tipo de corridas. Se calhar, ir às clássicas das Ardenas. Ter outros desafios é importante para um corredor", disse, em entrevista à Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).O ciclista da Emirates refere que a sua estreia na Volta a França em 2024 não está dependente do calendários que os colegas farão, nomeadamente Tadej Pogacar, sempre candidato, ou o espanhol Juan Ayuso, que também já manifestou interesse em estar no Tour do próximo ano. "Acho que não tem qualquer influência. A minha ida não depende da ida dos outros".O facto de a Vuelta começar em 2024 em Portugal, pode fazer com que João Almeida possa estar nesta corrida, ainda que não fosse esse o seu objetivo. "Antes de saber que a Volta a Espanha ia começar em Portugal, o meu objetivo era só o Tour e os Jogos Olímpicos, se for convocado, obviamente. Deixaria a Vuelta como plano b - iria se me sentisse bem. Mas raramente acontece uma grande volta começar em Portugal, então acho que seria muito bom fazer a Vuelta", esclareceu.João Almeida encontra-se nesta altura nos Emirados Árabes Unidos numa mini-concentração da equipa que serve acima de tudo para convívio com os patrocinadores a parceiros.