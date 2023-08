João Almeida terceiro na 5.ª etapa da Volta à Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Almeida (Emirates) foi terceiro na 5.ª etapa da Volta à Polónia, numa chegada marcada por uma queda nos últimos 500 metros e da qual o português escapou.O ciclista de A dos Francos esteve na discussão da vitória, ficando atrás de Marijn van den Berg(EF Education) e de Matej Mohoric (Bahrain), sendo que este último acabou por ganhar dois segundos de bonificação a João Almeida na classificação geral.À entrada para o contrarrelógio de 16 quilómetros desta quinta-feira, Matej Mohoric lidera com 12 segundos de avanço para João Almeida, sendo que Michal Kwiatkowski (Ineos) é terceiro, a 18 segundos.Já Ruben Guerreiro (Movistar) é 13.º da geral, depois de subir cinco posições esta quarta-feira. Na etapa foi 13.º, com o mesmo tempo do vencedor.