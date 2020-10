João Almeida vai ser homenageado pela Câmara das Caldas da Rainha

João Almeida, que fez este domingo o melhor resultado de sempre de um português no Giro, vai ser recebido na Câmara das Caldas da Rainha terça-feira para, de seguida, realizar um desfile pelas ruas da cidade e também por A-dos-Francos.





O ciclista caldense chega segunda-feira a Lisboa e irá realizar, ainda no Aeroporto Humberto Delgado, uma conferência de de imprensa agendada para as 12h30, juntamente com Ruben Guerreiro.Na cerimónia de receção no aeroporto estarão o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Tinta Ferreira, e o presidente da Junta de Freguesia de A-dos-Francos, Paulo Sousa.