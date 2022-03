João Almeida vence etapa na Volta à Catalunha

O português João Almeida, da UAE Emirates, venceu esta quinta-feira a 4.ª etapa da Volta à Catalunha, ao bater sobre a linha de meta, instalada no alto de Boí Taüll, os colombianos Nairo Quintana, da Arkéa, e Sergio Higuita, da Bora. O ciclista luso, que partia para o dia de hoje na nona posição, foi o mais forte num grupo de favoritos que resistiu na subida final e acabou por levar a melhor.Tratou-se de uma exibição notável do ciclista de A-dos-Francos, já que nos últimos quilómetros foi ele a anular uma fuga que poderia ser perigosa de Richard Carapaz (Ineos), como depois teve pernas e forças para ir reagindo a novos ataques e na linha de meta ser o mais forte.Com este triunfo, o primeiro da temporada, João Almeida confirma a subida de forma tendo em vista o Giro deste ano e consegue, por outro lado, ascender na tabela da prova catalã, ocupando agora o 2.º posto, em igualdade de tempo com Nairo Quintana, que com o segundo posto desta quinta-feira consegue ascender à liderança da prova. Uma estatuto que poderá ser colocado em discussão já na sexta-feira, numa 5.ª etapa de 206,3 quilómetros entre La Pobla de Segur e Vilanova i la Geltrú.As bonificações, numa prova sem contrarrelógio, vão acabar por ditar o vencedor, sendo que o terceiro classificado, Higuita, está a seis segundos.