João Almeida vence mais uma etapa na Volta à Polónia

E vão duas vitórias em quatro etapas para João Almeida na Volta à Polónia! O português, que na quarta-feira tinha conseguido um triunfo histórico na segunda tirada - foi a sua primeira vitória em etapas no World Tour -, parece ter-lhe tomado o gosto e esta quinta-feira, numa exigente tirada com meta em Bukovina Resort (com 160 quilómetros) conseguiu voltar a triunfar, uma vez mais com um ataque decisivo nos metros finais. João Almeida bateu na subida final o esloveno Matej Mohoric (outra vez...) e ainda Andrea Vendrame.





Na geral, o ciclista da Deceuninck - Quick Step, de 23 anos, aproveitou a bonificação de quatro segundos do triunfo e agora lidera com oito segundos de avanço para Mohoric, enquanto o italiano Diego Ulissi (UAE -- Team Emirates), que repartia a vice-liderança com o esloveno, caiu para terceiro, agora a 14 segundos.Na sexta-feira, os ciclistas vão percorrer 172,8 quilómetros entre Chocholow e Bielsko-Biala, com três contagens de montanha de primeira categoria, mas nenhuma no final.