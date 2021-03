João Almeida volta a estar entre os melhores e continua na luta pelo pódio

João Almeida voltou a estar entre os melhores na 4ª etapa do Tirreno-Adriático, com final em alto. Terreno propício para homens como Tadej Pogacar (UAE), Nairo Quintana (Arkea), Egan Bernal (Ineos), Geraint Thomas (Ineos) ou Simon Yates (BikeExchange) darem nas vistas. Todas estas estrelas, mas mais uma, a portuguesa.

O ciclista da Deceuninck-Quick-Step, de 22 anos, foi dos mais ativos na subida final, atacando, respondendo a ataques, contra-atacando... no final, houve cinco mais fortes: Pogacar venceu, com seis segundos sobre Yates, seguindo-se Sergui Higuita (EF) e Mikel Landa (Barhain) a 29 e Quintana a 31. Almeida cortou a meta a 35. E subiu um lugar na geral, para sexto, a 45 s de Pogacar, mas a apenas 10 do terceiro lugar de Higuita...e há ainda um contrarrelógio no último dia, terça-feira.

“Senti-me bem, apesar do grande ritmo que tivemos no grupo. Os ataques vieram cedo e tentei seguir no meu próprio ritmo, sem entrar em pânico. Estava com alguns dos melhores trepadores, por isso os sinais são bons, o que me deixa confiante de que tenho hipótese de melhorar a minha posição na geral nos próximos dias.”

Nelson Oliveira (Movistar) é 81º da geral (25.24 m) e Ivo Oliveira (UAE) 105º (a 31.55 m).

Já no Paris-Nice, que hoje chega ao fim, manda Primoz Roglic (Jumbo), a vencer ontem a sua terceira etapa na presente edição. Rui Costa (UAE) caiu 16 posições, para 47º, após ser 108º na tirada, enquanto Rui Oliveira, que também corre pela UAE , foi 86º e subiu a 97º.