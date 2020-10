João Almeida: «Vou tentar vestir a camisola rosa»

João Almeida esteve muito perto de vestir este sábado a camisola rosa na Volta a Itália, ao ser segundo na primeira etapa, a 22 segundos do italiano Filippo Ganna, da Ineos. Mas o ciclista da Deceuninck-Quick Step, de 22 anos, não vai deixar fugir a oportunidade de se tornar no segundo português a envergar o símbolo de liderança na prova transalpina. Quem sabe se não tenta já este domingo, numa chegada a Agrigento, bem ao seu jeito?





"É claro que vou tentar, mas é melhor nesta altura pensar dia-a-dia, etapa a etapa, até porque nunca fiz uma corrida de três semanas", dissse-nos o jovem, que só perdeu no contrarrelógio de 15,1 quilómetros para o detentor do título mundial da especialidade. "Ficar atrás do campeão do Mundo é um orgulho para mim".A Deceuninck-Quick Step iniciou a Volta a Itália sem um líder assumido, por força da ausência, devido a queda na Volta à Lombardia, do belga belga Remco Evenepoel. E acabou por atribuir a João Almeida o primeiro dorsal da equipa, o 81. "Penso que seguiram a ordem alfabética, mas é sempre mais uma motivação extra".