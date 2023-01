João Benta anuncia pausa na carreira por falta de "condições anímicas"

O experiente ciclista João Benta anunciou esta quarta-feira uma pausa na carreira, apesar de ter contrato com a Efapel, alegando não ter "condições anímicas" para manter o nível dos últimos anos.



"Sem novas cores para anunciar, fruto da atempada renovação com a Efapel, torno por este meio pública a minha intenção de colocar uma pausa na minha carreira. Após uma reflexão pessoal e familiar, e com total apoio da minha equipa, entendo não ter reunidas as condições anímicas que pretendo para estar ao nível que me vim habituando ao longo dos últimos anos", começa por dizer o corredor de Esposende, de 36 anos, numa publicação na rede social Facebook.

João Benta defende que, "sem o ânimo necessário, não bastam as sensações físicas" para se manter, "por agora", com o nível que pretende entregar à sua equipa e "aos compromissos daquela" com todos os patrocinadores. "Tudo isto se deve a um somar de situações - entre as quais o conhecido afastamento da última Volta a Portugal - que de modo direto e indireto, por muito que tenha tentado não me deixar afetar pelas mesmas, acabaram por causar um desgaste emocional que não esperava de todo", nota o quinto classificado das edições de 2018 e 2020 da Volta a Portugal.

João Benta foi um dos ciclistas afastados da 83.ª edição da prova 'rainha' do calendário nacional depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas, a dois dias do arranque da corrida, "em locais ligados a equipas de ciclismo" no âmbito da operação 'Prova Limpa', confirmou, na altura, à Lusa fonte ligada à investigação, esclarecendo que o objetivo "principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação".

Entre os ciclistas cuja casa foi alvo de buscas estavam Benta e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), que, apesar de terem sido afastados da Volta, estavam livres para competir, e Francisco Campos, cuja equipa, a Efapel, anunciou a rescisão do contrato, e Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista), atualmente a cumprir três anos de suspensão "por posse de substâncias proibidas e/ou métodos proibidos" na sequência dessa operação. "Se noutros tempos este tipo de quebra anímica se revelava mais fácil de ultrapassar, hoje, com uma família que depende tanto do meu suor como do meu ânimo, impôs-se fazer este balanço e esta pausa, até que entenda estar suficientemente motivado para todos os meus compromissos", acrescenta.

Benta diz que espera voltar "com a motivação e ânimo" que todos lhe conhecem. "Por agora, impõe-se um momento de pausa. Agradeço a todos quantos estiveram e estão sempre comigo. [...] Uma palavra final para todos os meus colegas de equipa e a todos os colegas de profissão: Continuem a elevar o ciclismo nacional!", conclui.