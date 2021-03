João Marques em 6.º na corrida por pontos do Europeu de ciclismo para surdos

O português João Marques foi esta quinta-feira 6.º classificado na corrida por pontos do Europeu de ciclismo de estrada para pessoas surdas, que decorre em Alanya, na Turquia.

João Marques esteve entre os oito ciclistas que conseguiram pontuar, mas uma vez que foi dobrado pelo trio dominador que ultrapassou todo o pelotão, concluiu a corrida com 17 pontos negativos, no sexto lugar.

O eslovaco Adrian Babic venceu a prova, com 91 pontos, seguido dos russos Ivan Makarow, com 66, e Dmitriy Rozanov, com 49, num circuito urbano de 1.800 metros, cumprido por 16 vezes, no total de 28,8 quilómetros.

Nestes Europeus, João Marques foi 4.º classificado em velocidade, 10.º no contrarrelógio e 6.º na corrida por pontos, sendo que agora só volta a competir no domingo, na prova de fundo.

Os corredores vão enfrentar 77,7 quilómetros, quase sempre planos e junto à costa, com uma incursão em montanha e meio de percurso.