João Martins fecha em 14.º o omnium do Mundial júnior de pista

O ciclista português João Martins foi esta sexta-feira 14.º classificado no omnium do campeonato do mundo de ciclismo de pista, encerrando a participação lusa na prova, na cidade israelita de Telavive.

Único convocado para a prova, Martins manteve-se no meio da tabela do omnium ao longo do dia, com um 12.º lugar no scratch, um 14.º no tempo e o nono registo na corrida de eliminação.

A prova final, de pontos, não lhe rendeu qualquer nota, acabando por fechar no 14.º posto a corrida, ganha pelo canadiano Carson Mattern, com 120 pontos, contra 111 do polaco Dominik Ratajczak e 109 do alemão Tobias Müller.

O selecionador nacional, Gabriel Mendes, mostrou-se "muito satisfeito com o trabalho e atitude" do ciclista luso, em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).