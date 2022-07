João Martins ficou perto do bronze nos Europeus de juniores e sub-23

O ciclista português João Martins ficou este domingo a um ponto da medalha de bronze no omnium dos Campeonatos da Europa de pista de juniores e sub-23, que estão a decorrer no Velódromo Nacional, em Sangalhos, na Anadia.

Por outro lado, Diogo Narciso aguarda decisão do colégio de comissários para saber se ganhou a medalha de prata na corrida por pontos para sub-23, cuja classificação ficou em suspenso até segunda-feira para reavaliação da prova pela equipa de arbitragem.

"Estou extremamente orgulhoso do trabalho que o João Martins fez. Demonstrou muita potencialidade, capacidade e competência", referiu o selecionador nacional, Gabriel Mendes, acrescentando que o ciclista demonstrou "estar atento aos fatores da corrida".

Em declarações à Federação Portuguesa de Ciclismo, o responsável técnico considera que houve uma decisão injusta que acabou por prejudicar João Martins.

"Fomos excluídos, na disciplina de eliminação, por decisão do comissário. Discordo dessa decisão. Considero que houve uma pressão do atleta que ia no exterior na curva, antes do 'sprint', que pressionou o João [Martins]", refere.

De acordo com Gabriel Mendes, João Martins "estava com mais poder e ia avançar" e o búlgaro, ao perceber que ele ia avançar, "tentou tombar o corpo para cima dele e, para tentar suster o toque, o João também teve de fazer contrapeso" e causou desequilíbrio.

Depois de um segundo e de um quarto lugares nas duas primeiras provas do omnium, João Martins foi para a corrida de pontos para tentar recuperar o lugar no pódio que tinha perdido.

João Martins esteve ao ataque, mas acabou por não ser feliz e a medalha de bronze foi para o ucraniano Daniil Yakovlev, que terminou com 102 pontos, na soma das quatro provas que compõem o exercício do omnium: 'scratch', tempo race, eliminação e corrida por pontos.

O holandês Elmar Abma sagrou-se campeão europeu (116), com o britânico Noah Hobbs a ficar com a prata (107).

Na corrida feminina, Margarida Teodósio ficou na 16.ª posição, com 12 pontos, depois de ter sido 15.ª no 'scratch', 16.ª na tempo race e eliminação e de ter terminado a última corrida do omnium, a de pontos, no 12.º lugar.

A prova foi ganha pela italiana Federica Venturelli (147), com a prata a ficar para a francesa Doriane Kaufmann (113) e o bronze para a britânica Grace Lister (107).

Já Beatriz Roxo viu-se envolvida numa queda com várias ciclistas, na primeira metade da prova, e acabou por abandonar a corrida por pontos.

A italiana Silvia Zanardi sagrou-se campeã europeia ao somar 63 pontos, com Daniek Hengeveld, dos Países Baixos, a ser segunda (57) - ambas deram duas voltas de avanço ao pelotão - e a francesa Kristina Nenadovic terceira (38).

Na segunda-feira, penúltimo dia dos Europeus, Marta Carvalho e João Cunha, da categoria júnior, vão disputar a corrida por pontos. Os sub-23 vão correr na prova de omnium, com Daniela Campos e Daniel Dias a serem os representantes lusos.