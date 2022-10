João Matias 15.º classificado nos pontos dos Mundiais de ciclismo de pista

O ciclista português João Matias foi esta sexta-feira 15.º classificado na corrida de pontos dos Mundiais de ciclismo de pista, a decorrerem até domingo em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, conquistada pelo holandês Yoeri Havik.

Com 76 pontos, somados com vitórias em três sprints (cinco pontos), mais um ponto num outro, e três voltas de avanço ao pelotão (20 pontos cada), Havik impôs-se ao alemão Roger Kluge, segundo, e ao belga Fabio van den Bossche, terceiro.

É o primeiro título mundial do holandês de 31 anos, campeão europeu de madison em 2021, e o maior triunfo da carreira para um dos mais experientes ciclistas de pista no ativo.

Quanto a João Matias, que no sábado corre o concurso olímpico do omnium, o principal objetivo do barcelense de 31 anos, passou 'discreto' grande parte desta corrida, antes de atacar a 53 voltas do fim.

Aí, conseguiu vencer o 11.º sprint, de 16, mas não conseguiu fechar a volta de avanço, que o relançaria na luta pelas medalhas, e, apesar de voltar a somar cinco pontos, chegando aos 10, não conseguiu subir mais na tabela.

Ainda hoje, Ivo Oliveira luta pelo bronze na perseguição individual, depois de estabelecer um novo recorde pessoal, e melhor marca lusa de sempre, na qualificação, contra o britânico Dan Bigham, enquanto Maria Martins disputa as últimas duas corridas do omnium feminino.

Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que decorre até domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris'2024.