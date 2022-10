João Matias fecha participação portuguesa nos Mundiais de pista com um 6.º lugar

João Matias fechou este domingo a participação portuguesa nos Mundiais de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, França, com um sexto lugar na corrida de eliminação, com Portugal a sair do evento com duas medalhas de bronze.

A corrida foi ganha pelo italiano Elia Viviani, que revalidou o título mundial, superando o neozelandês Corbin Strong, segundo, e o britânico Ethan Vernon.

O português, que escapou por entre uma corrida acidentada, acabou por ficar no sexto lugar, numa eliminação (o que acontece a cada duas voltas) por uma nesga que favoreceu o israelita Rotem Tene, quinto, e após a qual foi mesmo ao chão, após um toque de outro ciclista.

Foi o melhor resultado do ciclista de Barcelos, de 31 anos, nestes Mundiais, depois do 15.º lugar nos pontos e do 16.º posto no concurso olímpico do omnium.

Foi nesta vertente, nos femininos, que Maria Martins conseguiu o bronze, o mesmo 'metal' de Ivo Oliveira, logrado na perseguição individual.

Ao lado do irmão gémeo, Rui Oliveira, foi hoje sexto no madison, num último dia que teve ainda Daniela Campos no 19.º lugar dos pontos.

Os Mundiais de Saint-Quentin-en-Yvelines, cujo Velódromo será a casa da pista nos Jogos Olímpicos Paris'2024, terminaram com o título do keirin feminino para a alemã Lea Sophie Friedrich.