João Matias foi oitavo na corrida de eliminação da Taça das Nações

João Matias foi esta sexta-feira oitavo classificado na corrida de eliminação da Taça das Nações em Jacarta, primeira etapa deste circuito internacional, com Maria Martins no 17.º posto da prova feminina.

No primeiro dia de provas na capital da Indonésia, foi o mais experiente dos dois ciclistas no velódromo na jornada inaugural a conseguir o melhor resultado, com o oitavo posto entre 24 ciclistas, dos quais o mais forte foi o japonês Eiya Hashimoto, à frente do belga Jules Hesters, segundo, e do neerlandês Yoeri Havik, terceiro.

No feminino, um dia menos bom afastou a olímpica portuguesa, das mais credenciadas em pista, numa corrida ganha pela neozelandesa Ally Wollaston, à frente da britânica Neah Evans, segunda, e da neerlandesa Marit Raajimakers, terceira.

Os portugueses voltam à ação no sábado, com Matias em prova no concurso olímpico do omnium, que começa com provas de apuramento.