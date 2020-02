João Matias segundo no Troféu Internacional de Pista de Anadia

O português João Matias foi esta sexta-feira segundo classificado na corrida por pontos do Troféu Internacional de Anadia de ciclismo de pista, com Iuri Leitão a ganhar o bronze no scratch sub-23.

Matias conseguiu, no Velódromo Nacional de Sangalhos, uma medalha no primeiro dia de prova, que se estende até domingo, ficando atrás do britânico Rhys Britton, e à frente do polaco Filip Prokopyszyn, terceiro.

Por sua vez, Iuri Leitão ganhou o bronze no scratch para sub-23, em que estiveram em destaque os britânicos Ethan Vernon, primeiro, e William Tidball, segundo.