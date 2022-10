João Matias viveu "melhor ano desportivo" da carreira mas quer mais

O ciclista português João Matias viveu em 2022 "o melhor ano desportivo" da carreira, foi pai e segue entre a seleção de pista, presente nos Mundiais, mas diz à Lusa querer mais para o próximo.

"Foi o meu melhor ano em termos desportivos. A nível profissional e pessoal, foi dos anos mais importantes para a minha vida. Também fui pai e estou supercontente com tudo o que se está a passar. Depois de dois anos menos positivos, as coisas endireitaram-se", conta, em entrevista à Lusa em Saint-Quentin-en-Yvelines, casa do Campeonato do Mundo até domingo.

Na estrada, a aposta da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados em Matias correu bem, com dois triunfos na Volta a Portugal - e o segundo lugar na classificação por pontos -, e uma vitória na classificação da montanha na Volta ao Algarve a coroar as várias fugas que protagonizou.

O corredor destaca o papel quer do diretor desportivo na estrada, o espanhol Gustavo Veloso, seu antigo companheiro de equipa, e do selecionador de pista, Gabriel Mendes, para seguir entre os melhores.

Tendo falhado os Europeus de pista, por coincidir com a Volta a Portugal, ainda assim viu a seleção viver "um ano muito bom, excelente", com jovens de "muita qualidade" a mostrarem-se nesse evento.

Aos 31 anos, é o mais experiente dos ciclistas que compõem o núcleo duro de 'pistards' lusos, quase todo presente em França por estes dias: tem consigo Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Maria Martins e Daniela Campos, faltando Iúri Leitão para quase 'fechar' uma primeira linha nesta vertente.

A convocatória para o Mundial não foi exatamente inesperada para o vice-campeão europeu de 2021 na eliminação, porque sente "confiança" da parte do selecionador, também pelo papel que tem no seio de um grupo que se tornou "muito amigo".

"Já olhamos para isto como uma equipa, e este clima de trabalho é o segredo do sucesso que temos vindo a ter", revela.

Junto de todo o grupo como um todo, o mais velho usa o avançar da idade como experiência, mesmo que as brincadeiras surjam quando treina ao lado de João Martins, nascido em 2004, quando "já tinha ganho um título nacional de escolinhas" e tinha vários anos a correr nas pernas.

"Chamam-me velho, ferro-velho, são pequenas alcunhas. Faz parte, sinto-me acarinhado por eles e noto que, por vezes, me pedem alguns conselhos. E noto que me olham um pouco como exemplo, em termos desportivos e pessoais, e sinto-me agradecido por isso", conta.

A acentuar essa experiência de vida, um filho com um mês e poucos dias coloca em perspetiva os dias e dias passados fora de casa, a "fazer o sacrifício" em prol de uma modalidade que não quer deixar "enquanto valer a pena".

"O pensamento está em que, se estou fora de casa e a abdicar de tempo para estar com ele e a minha esposa, tenho de fazer para que valha a pena. Se estou aqui, tem de valer a pena. É uma motivação extra", atira.

Para 2023, superar o melhor ano desportivo passará sempre por "mais vitórias", na estrada, onde "triunfar outra vez na Volta seria extraordinário", mas há outras provas onde quer vencer, erguer os braços, e talvez "disputar alguma geral, em corridas que possam adequar-se" às suas características.

"Na pista, o meu objetivo é sempre conquistar medalhas. Consegui o ano passado ser vice-campeão da Europa de eliminação. Quero acrescentar mais lá em casa. A qualificação olímpica [da seleção, dado que na pista o apuramento é por quota não nominal] é o objetivo número um, a prioridade é colocar ciclistas em Paris'2024", destaca o ciclista de Barcelos.