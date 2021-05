João Rodrigues e a força da W52-FC Porto: «Não sei se somos a INEOS portuguesa...»

João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu a Volta ao Algarve, este domingo, após terminar em segunda na quinta e derradeira etapa da prova, a qual foi ganha pelo francês Élie Gesbert (Arkéa Samsic). Após a etapa, já recuperado do esforço, o ciclista português mostrou-se naturalmente satisfeito pelo resultado que conseguiu.





"Estou muito contente, depois de todo o esforço da minha equipa. Para mais, é a Volta ao Algarve e, sendo eu algarvio, é especial. Sempre tive a ambição de vencer aqui. Sabia que era muito complicado com os melhores do mundo, que costumam cá vir no início de temporada. Este ano tive uma grande oportunidade por a corrida ser disputada mais tarde, e aproveitei da melhor forma possível. É incrível. Só tenho que agradecer à minha equipa, ao meu treinador a todos que estiveram ao meu lado", começou por dizer o português, de 26 anos, que é o primeiro ciclista luso a vencer a prova desde 2006, depois do João Cabreira."Todas as camisolas amarelas têm um carinho especial, todas foram conquistadas com muito trabalho e todas elas têm um sentimento especial. A Volta ao Portugal foi algo magnífico nos Aliados, e esta aqui, no Malhão, foi incrível, não consigo escolher. Tem sempre um sabor especial quando ganhamos, não sei se somos a INEOS portuguesa ou não, sabemos que fazemos o melhor trabalho possível, foi assim que nos incutiram no FC Porto. Queremos vencer e vencer, não nos contentamos com o pódio", explicou."Partimos com esta missão, a de atacar. Quando estamos de amarelo temos que defender, quando estamos atrás temos que atacar para recuperar segundos e era assim que tínhamos que abordar a etapa. Foi uma etapa de loucos, de alta velocidade, a fuga nunca teve muito tempo, esteve sempre controlada. Felizmente, conseguimos estar melhor do que os adversários e conquistar esta corrida", analisou, detalhando a estratégia usada pela W52-FC Porto."Se perdemos 12 segundos, tínhamos que conquistar 12 segundos, era o tudo ou nada, fazer quinto ou sexto era igual. Assim delineámos esta estratégia, o Amaro [Antunes] esteve incrível, toda a equipa foi incrível."