João Rodrigues vence Volta ao Algarve

João Rodrigues (W52-FC Porto) venceu este domingo a Volta ao Algarve, ao ser segundo na quinta e última etapa da prova, ganha pelo francês Élie Gesbert, da Arkéa Samsic. Com este triunfo, o corredor de 26 anos torna-se no primeiro ciclista português a vencer a prova desde 2006, feito que havia sido alcançado por João Cabreira.





João Rodrigues entrou no último dia com 12 segundos de atraso para Ethan Hayter (INEOS), mas não só anulou essa diferença como conseguiu fechar com 9 de avanço, mercê da vantagem de 21 segundos que conseguiu nesta derradeira etapa com chegada ao Alto do Malhão.Kasper Asgreen foi o primeiro a mexer na corrida e desde aí se viu que Ethan Hayter não estava nas melhores condições depois da queda durante o contrarrelógio.Quem se apresentou sempre muito bem colocado foi João Rodrigues e a W52-FC Porto, equipa que pegou na corrida antes do Malhão. Colocou um ritmo forte e o camisola amarela sentiu desde logo muitas dificuldades. João Rodrigues arrancou com Amaro Antunes e os algarvios destruíram o que restava do pelotão.Com a ajuda preciosa do campeão da Volta a Portugal de 2020, o líder portista deu o que tinha na frente da corrida e, na meta, só foi batido por Élie Gesbert. Contudo, ganhou o tempo suficiente para destronar Hayter e sagrar-se vencedor da Volta ao Algarve.