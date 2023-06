João Silva mostrou poderio na Volta ao Futuro/Grande Prémio CMTV

João Silva (Kelly/Simoldes/UDO) é o grande vencedor da 30ª Volta a Portugal do Futuro/3º Grande Prémio CMTV! O jovem ciclista de Gondomar, de 20 anos, segurou a camisola amarela na derradeira etapa, vencida por Tiano Silva (Santa Maria da Feira/Segmento d’Epoca/Reol), em Águeda.

O jovem português chegou com um atraso de 53 segundos, na 42ª posição, mas suficiente para segurar a liderança da corrida e suceder ao costa-riquenho Gabriel Francisco Rojas (Essax), vencedor em 2022. O ciclista da Kelly/Simoldes/UDO concluiu a prova com nove segundos de vantagem sobre o chileno Vicente Rojas Naranjo (Supermercados Froiz), segundo classificado. O espanhol Daniel Jimenez terminou no terceiro lugar, a 10 segundos do português.

Quanto a Tiano Silva, jovem de 22 anos nascido em Joanesburgo, atacou nos dois últimos quilómetros dos 136,9 da tirada, que começou na Torreira, vila do município da Murtosa, chegando isolado, com três segundos de vantagem sobre o pelotão, liderado por Diogo Saleiro (Fonte Nova-Felgueiras) e Tiago Ferreira (Portos Windmob), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Thomas Lightfoot (Maglia Tecnosylva/Bembibre) venceu a camisola verde PSG-Segurança Privada, dedicada aos pontos. O britânico ultrapassou Sergi Darder (High Level/Gsport/Grupo Tormo) totalizando 42 pontos, mais um que o espanhol. Já Diogo Saleiro (Fonte Nova/Felgueiras) conquistou a camisola azul Exclusivagora, que pertencia ao colega de equipa Pedro Pinto. Quanto a Duarte Domingues (Glassdrive/Q8/Anicolor) foi o melhor dos jovens nascidos após 1 de janeiro de 2003 e arrecadou a camisola branca Jogos Santa Casa, dedicada à juventude. Por último, a formação espanhola Supermercados Froiz ganho a classificação por equipas.

Fim de festa em mais uma edição da Volta a Portugal/Grande Prémio CMTV, que contou com grande adesão do público ao longo das etapas, proporcionando ambiente festivo. E para os amantes do ciclismo nacional, aponte já na agenda que a Volta a Portugal dos ‘grandes’ é de 9 a 20 de agosto!



Vencedor destaca o coletivo e aponta a novos desafios



No final, o vencedor João Silva só podia estar feliz com a conquista da competição. "Muito satisfeito. Tinha traçado este objetivo. Desde a primeira etapa, fui trepando na classificação até conseguir a amarela. Hoje, o objetivo era manter", começou por dizer o ciclista da (Kelly/Simoldes/UDO), salientando os obstáculos: "A maior dificuldade foi o facto de a equipa estar reduzida a três. Por isso mesmo, esta vitória tem um sabor especial. Mostrou a união que tivemos e a grande equipa que fomos durante toda a equipa". Quanto aos próximos desafios, João Silva destaca o coletivo. "Os objetivos para o futuro passam por ajudar a equipa. Quero desfrutar desta vitória e daqui a uns dias pensar nas provas que aí vêm. Sonho? O principal objetivo é ser o melhor", respondeu o jovem campeão.