João Silva sobe à liderança da Volta a Portugal do Futuro

O chileno Vicente Rojas Naranjo (Supermercados Froiz) venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal do Futuro, no alto de São Macário, em São Pedro do Sul, onde João Silva (Kelly/Simoldes/UDO) assumiu a liderança da prova velocipédica.

Rojas venceu a etapa rainha, ao cumprir os 127,5 quilómetros desde Sernancelhe, após os nove quilómetros da subida final em 3.29.53 horas, após destacar-se na abordagem à meta, deixando Duarte Domingues (Glassdrive/Q8/Anicolor) e Duarte Domingues (Glassdrive/Q8/Anicolor) nas segunda e terceira posições, a quatro e 21 segundos, respetivamente.

Na quinta posição, a 52 segundos de Rojas, chegou João Silva (Kelly/Simoldes/UDO), o jovem português que assumiu a liderança da classificação geral, à frente de Vicente Rojas e de Daniel Jimenez (Supermercados Froiz), com nove e 10 segundos de vantagem.

O espanhol Sergi Darder (High Level-GSport), que liderava a corrida, cedeu mais de 10 minutos na tirada, caíndo para a 43.ª posição, a 10.26 minutos de João Silva.

No domingo, o pelotão da Volta a Portugal do Futuro enfrenta os 136,9 quilómetros da quarta e última etapa, entre Murtosa (Torreira) e Águeda.