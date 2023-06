Joaquim Gomes e a Volta a Portugal do Futuro: «É o último patamar da formação»

Orgulho no passado, mas com os olhos já focados no futuro. É desta forma que Joaquim Gomes, diretor da competição, faz o balanço de mais uma edição, na qual todos os principais objetivos foram cumpridos.

"Estamos a assinalar os 30 anos da Volta a Portugal do Futuro, algo que representava, por si só, um acréscimo de responsabilidade. Felizmente, tivemos uma enorme recetividade de todos os municípios. Foram mais de 25 aqueles que estiveram envolvidos, com destaque para os 8 onde aconteceram chegadas ou partidas", sublinhou, enaltecendo a importância dos parceiros: "Uma palavra de agradecimento para os nossos parceiros, entre eles, o nosso parceiro premium, entre aspas, o grupo Cofina, pelo grande destaque que deu a esta prova nas suas plataformas. Mas é um destaque merecido, ao dar a conhecer alguns daqueles que se vão afirmar como os grandes campeões do futuro. Este é o último patamar de ciclismo de formação, importante para a modalidade".

E ciente dos novos caminhos que o ciclismo deve percorrer, Joaquim Gomes lembra que "nas próximas semanas estará na estrada uma prova ainda com poucos anos, mas que terá enorme notoriedade, a Volta a Portugal feminina. Este tipo de contexto é o garante que as portas do ciclismo profissional estão abertas a muito curto prazo. Teria o maior orgulho em ver o corredor que venceu esta 30ª edição a discutir a muito curto prazo a Volta a Portugal ".



Próxima edição com cinco dias



Para o próximo ano, Joaquim Gomes tem um objetivo: que a prova passe a contar com mais um dia, destinado a um contrarrelógio individual: "Esse é o meu grande desejo. Recordo que na primeira edição, em 1993, na qual eu próprio fiz a dobradinha, a prova tinha, salvo erro, 9 dias. Se no próximo ano tivesse, pelo menos, mais um dia, era fundamental. Vamos trabalhar para isso".