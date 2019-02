Joaquim Silva desclassificado na Volta ao Algarve por ajuda do carro da equipa

O ciclista português Joaquim Silva (W52-FC Porto) foi este domingo desclassificado da 45.ª edição da Volta ao Algarve por ter sido "empurrado pelo veículo da equipa" na quinta e última etapa, anunciou a organização.Segundo o relatório do Colégio de Comissários da prova, Silva, de 27 anos, completou a quinta tirada, entre Faro e o alto do Malhão (Loulé), mas foi posteriormente desclassificado, sendo que tinha entrado no derradeiro dia no 22.º posto da geral individual.A Volta ao Algarve terminou hoje, com uma vitória do checo Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step) na chegada ao Malhão, em que o esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates) confirmou a vitória na classificação geral.